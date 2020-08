Covid-19

(CORREÇÃO DO 2.º PARÁGRAFO) Cidade do México, 03 ago 2020 (Lusa) - O México registou 274 mortes e 4.853 casos de infeção com o novo coronavírus, anunciaram as autoridades esta segunda-feira.

No total, o país registou 47.746 óbitos e 439.046 contágios confirmados desde o início da pandemia. (O MÉXICO REGISTOU DESDE O INÍCIO DA PANDEMIA 439.046 INFEÇÕES E NÃO 424.637)

Segundo a Universidade Johns Hopkins, o México é o terceiro país do mundo com o maior número de mortes devido à covi-19, só ultrapassado pelos Estados Unidos e Brasil, sendo a sexta nação com mais casos.