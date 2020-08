Actualidade

O número de mortos do ataque do grupo extremistas Estado Islâmico a uma prisão no sul do Afeganistão subiu para 21 e para 43 feridos de acordo com fontes locais.

Anteriormente havia a indicação de pelo menos 11 pessoas mortas e de 42 feridas.

O ataque, no domingo à noite, começou com a ação de um bombista suicida que conduzia um veículo armadilhado e que destruiu a entrada do edifício abrindo passagem aos atacantes.