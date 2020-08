Actualidade

O presidente da Câmara da Mealhada, Rui Marqueiro, e os vereadores socialistas acusados de abuso de poderes e prevaricação pelo Ministério Público estão a ser alvo de "uma perseguição política", considerou hoje o PS local.

Em comunicado, a Comissão Política Concelhia do Partido Socialista (PS) da Mealhada manifesta "apoio total" e "firme confiança" em todos os membros eleitos, em 2017, nas listas do PS, para a Câmara Municipal, no distrito de Aveiro.

A estrutura repudia ainda "a perseguição política e o ataque que está a ser movido, com origem em denúncias anónimas, contra o presidente, vice-presidente e vereadores e contra funcionários do município".