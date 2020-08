Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Líbano, Nassif Hitti, anunciou hoje a sua demissão na sequência de desentendimentos com o Governo, que gere um país em colapso económico sem conseguir iniciar as reformas esperadas pela comunidade internacional.

O Líbano sofre, há vários meses, uma depreciação sem precedentes da sua moeda, aumentos dos preços, despedimentos em larga escala e restrições bancárias aos levantamentos de dinheiro e transferências para o estrangeiro.

"Decidi renunciar ao meu cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros, desejando sucesso ao Governo e aos responsáveis pela gestão do Estado, mas também desejando que reconsiderem várias das suas políticas e práticas", afirmou Hitti, em comunicado hoje divulgado.