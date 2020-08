Actualidade

As ações da Sonae Indústria e da Sonae Capital estavam hoje a subir 61,4%, para 1,065 euros, e 36,67%, para 0,66 euros, respetivamente, depois da Efanor lhes ter lançado uma OPA na sexta-feira.

Entretanto, cerca das 10:00, a bolsa de Lisboa invertia a tendência de baixa da abertura, com o PSI20, do qual faz parte a Sonae Capital, a subir 0,24% para 4.306,08 pontos, com 10 'papéis' a subirem e oito a descerem.

Além das ações da Sonae Capital, as dos CTT e da Mota-Engil também subiam, designadamente 0,88% para 2,30 euros e 0,85% para 1,18 euros.