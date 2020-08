Actualidade

O grupo espanhol Abanca teve lucros consolidados de 133 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, menos 47% do que no mesmo período de 2019, divulgou hoje em conferência de imprensa.

Entre janeiro e junho, o grupo espanhol que está presente em Portugal constituiu 163 milhões de euros de provisões para fazer face a perdas desencadeadas pela crise pandémica.

O banco espanhol comprou em 2018 a unidade de banca de retalho do Deutsche Bank (DB PCB). Até então, apenas tinha uma pequena operação em Portugal, com quatro balcões.