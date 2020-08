Covid-19

A queda da atividade turística foi menos acentuada em junho em relação ao mês anterior, maioritariamente devido aos residentes, de acordo com a estima rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE) hoje divulgada.

Em junho, o setor do alojamento turístico deverá ter registado 500,5 mil hóspedes e 1,1 milhões de dormidas, o que corresponde a quedas de 81,7% e 85,1%, respetivamente, mas abaixo das registadas em maio (de 94,2% e 95,3%, pela mesma ordem), segundo o INE.

As dormidas de residentes "terão diminuído 59,8% (-85,9% em maio) e as de não residentes terão decrescido 96,0% (-98,4% no mês anterior)", adianta a entidade.