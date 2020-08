Actualidade

O presidente do Abanca, Juan Escotet Rodríguez, disse hoje que o grupo desistiu definitivamente de comprar o português Eurobic, mas que continua interessado em crescer em Portugal e irá olhar para eventuais possibilidades de aquisições.

"Desistimos de forma definitiva de uma possível aquisição [do Eurobic], contudo, o interesse em Portugal continua", disse Escotet, em conferência de imprensa 'online' desde Espanha.

Já o mercado português, acrescentou, continua a ser estratégico para o posicionamento ibérico do banco pelo que o grupo "segue com muito interesse" as oportunidades e irá avaliar alternativas que surjam.