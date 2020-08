Actualidade

Todas as bacias hidrográficas monitorizadas registavam descidas na quantidade de água armazenada no último dia de julho, face ao mês anterior, de acordo com dados da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Das 60 albufeiras monitorizadas, 18 apresentavam disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total e 14 disponibilidades inferiores a 40% do volume total.

As bacias do Ave, Ribeiras do Oeste, Sado, Guadiana, Mira e Barlavento apresentavam valores inferiores às médias de armazenamento para julho, do período de referência (1990/91 a 2018/19).