Afeganistão

Um combate permitiu às forças de segurança afegãs retomar hoje o controlo de uma prisão que tinha sido tomada por um grupo do Estado Islâmico (EI), provocando pelo menos 29 mortes e 50 feridos, disseram as autoridades.

As forças de segurança recuperaram o controlo da prisão em Jalalabad, capital da província Nangarhar, a leste de Cabul, que tinha sido atacada no domingo por um grupo do EI, segundo Fawad Aman, porta-voz do Ministério da Defesa afegão.

O ataque ocorreu um dia depois de as forças especiais afegãs terem assassinado um importante comandante do EI, perto de Jalalabad.