Actualidade

O ISEG estima que o Produto Interno Bruto (PIB) registe uma queda entre 8% e 10% este ano, de acordo com uma síntese de conjuntura hoje divulgada.

"Para 2020, dado o resultado da primeira metade do ano e a progressiva retoma da maioria das atividades face às maiores restrições de abril e maio, estima-se como mais provável que a variação final do PIB se venha a situar entre -10% a -8%. Este resultado pressupõe que a crise sanitária não irá evoluir de forma substancialmente mais negativa até ao final do corrente ano", acautelou a instituição.

Na mesma síntese, o ISEG indicou que, "dada a origem da queda da economia no 2.º trimestre, determinada pelo confinamento e encerramento de atividades em Portugal e no exterior, a economia recomeçará naturalmente a crescer trimestralmente, mas não tão cedo em termos homólogos, com a reabertura de atividades e a progressiva retoma das redes de interdependência económica setoriais nacionais e internacionais".