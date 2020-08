Covid-19

Moçambique registou hoje a 14.ª morte de um paciente com covid-19 e mais 27 novas infeções, elevando o total para 1.973, anunciou o Ministério da Saúde.

A vítima, de 45 anos, é de nacionalidade indiana e estava internada no Hospital Central de Nampula, no norte de Moçambique, desde 30 de julho, tendo falecido durante a madrugada, disse Benigna Matsinhe, diretora adjunta de Saúde Pública, na atualização de dados sobre a pandemia no Ministério da Saúde, em Maputo.

"[Ele] esteve internado no Centro de Isolamento da Covid-19 durante três dias, período durante o qual o seu quadro clínico se agravou", declarou Benigna Matsinhe.