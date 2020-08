Covid-19

A companhia aérea euroAtlantic Airways anunciou hoje que vai retomar os voos regulares para a Guiné-Bissau a partir de sexta-feira, depois de as autoridades guineenses terem autorizado na semana passada a retoma dos voos regionais e internacionais.

"A euroAtlantic Airways (EAA), marca do coração do consumidor guineense, anuncia retomar as operações regulares entre Portugal e a Guiné-Bissau a partir do próximo sábado, 07 de agosto de 2020, em horário noturno", refere a companhia aérea, em comunicado divulgada à imprensa.

O voo parte de Lisboa às 23:50 de sexta-feira e chega a Bissau às 03:00 locais (04:00 em Lisboa) e regressa a Lisboa às 04:10 de Bissau.