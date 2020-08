Covid-19

Análises a amostras de esgotos de Lisboa, Cascais, Vila Nova de Gaia e Guimarães sugerem que o coronavírus da covid-19, detetado nos efluentes não tratados, é eliminado nas estações de tratamento, divulgou hoje a Águas de Portugal.

Para o estudo foram analisadas mais de 200 amostras de esgotos recolhidas à entrada e saída de cinco estações de tratamento que servem cerca de 20% da população nacional e zonas com elevada prevalência de infeções, segundo um comunicado do grupo Águas de Portugal (AdP), que coordenou o trabalho.

Os resultados apontam para "a ausência de material genético" do coronavírus SARS-CoV-2 "no efluente tratado", o que, de acordo com o comunicado, "sugere que as etapas do tratamento são eficientes" na remoção do vírus dos esgotos.