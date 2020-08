Covid-19

As candidaturas ao incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial, apoio destinado a empresas que estiveram em 'lay-off' simplificado, abrem na terça-feira, anunciou hoje o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

"Os empregadores que reúnam os requisitos aplicáveis podem apresentar o requerimento para o incentivo a partir das 09:00 do dia 04 de agosto, através do portal do iefponline, na área de gestão da entidade empregadora", pode ler-se no site do IEFP.

O incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial é concedido após a cessação do 'lay-off' simplificado ou do plano extraordinário de formação, medidas lançadas pelo Governo para responder ao impacto da pandemia covid-19.