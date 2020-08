Actualidade

O consumo de energia elétrica caiu 4,3% até julho ou 5% com a correção de temperatura e dias úteis, atingindo o valor mais baixo desde 2005, segundo dados da REN - Redes Energéticas Nacionais, hoje divulgados.

"O acumulado do ano regista agora uma variação negativa de 4,3% ou 5% com correção de temperatura e dias úteis, tratando-se, para este período, do consumo mais baixo desde 2005", indicou, em comunicado, a REN.

Em julho, o consumo de energia elétrica registou uma recuperação "face ao que se tem verificado nos últimos meses, ficando em linha com o registado no mesmo mês do ano anterior, com uma variação nula".