Actualidade

A ACOS - Associação de Agricultores do Sul manifestou-se hoje contra o "desmantelamento" da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) e "a decisão do Governo de repartir as competências" em sanidade animal pelos ministérios da Agricultura e Ambiente.

"A ACOS - Associação de Agricultores do Sul vem manifestar publicamente total desacordo com a decisão do Governo de repartir as competências nesta matéria entre o Ministério da Agricultura e o Ministério do Ambiente", afirma a organização, em comunicado enviado hoje.

No comunicado, intitulado "ACOS defende 'Uma Só Saúde' e está contra o desmantelamento da DGAV", a associação agrícola alentejana, sediada em Beja, alude aos "desenvolvimentos recentes" relacionados com "assuntos de saúde e bem-estar animal".