Actualidade

Mário Silva, novo treinador do Rio Ave, clube da I Liga Portuguesa de futebol, prometeu hoje colocar a equipa vila-condense a praticar um estilo de jogo "ambicioso e atrativo".

O técnico, de 43 anos, que estava nos espanhóis do Almería, foi hoje oficializado como novo treinador da formação da foz do Ave, com contrato de dois anos, pretendendo que sua nova equipa seja "ambiciosa na luta pelos três pontos em cada jogo, em qualquer competição ou campo".

"O modelo que quero é uma equipa que pratique um bom futebol, que jogue sempre com ambição de vencer, tendo o ataque como grande mais valia, mas não descurando os outros momentos do jogo. Quero uma equipa que se imponha, com um futebol de ligação e atrativo", disse Mário Silva.