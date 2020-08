Actualidade

Rui Almeida vai orientar o Gil Vicente na próxima temporada, sucedendo a Vítor Oliveira e abraçando a primeira experiência em solo português como treinador principal, anunciou hoje o 10.º classificado da I Liga de futebol.

"O Gil Vicente FC informa que Rui Almeida assume o comando técnico dos gilistas para a época 2020/21. Bem-vindo a Barcelos, 'mister'!", lê-se em comunicado publicado pela formação de Barcelos nas redes sociais.

Rui Almeida, de 50 anos, trabalhou cinco anos nos dois principais escalões franceses, com passagens por Red Star (2015-2017), Bastia (2017), Troyes (2018/19) e Caen (2019/20), e foi adjunto de Jesualdo Ferreira nos gregos do Panathinaikos e no Sporting (2012/13), no Sporting de Braga (2013/14) e nos egípcios do Zamalek (2014/15).