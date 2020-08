Covid-19

Espanha registou 2.211 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, faltando conhecer os dados das comunidades de Madrid e de Navarra, com a Catalunha a ultrapassar os 100.000 infetados, depois de confirmar 1.243 num dia.

Segundo o Ministério da Saúde espanhol, o total de infetados com o novo coronavírus desde o início da epidemia, há cerca de cinco meses, ascende a 298.297, e pelo menos 32 pacientes (seis na Catalunha) morreram nos últimos sete dias, elevando o número global para 28.478 óbitos.

Na Catalunha, segundo as autoridades locai, desde o início da pandemia, foram recenseados 100.668 casos de infeção, depois de, em 24 horas, se terem contabilizado mais 1.243, situação que começa a preocupar sobretudo por causa do surto detetado no Vallès Occidental, uma das regiões a leste da comunidade autónoma.