Covid-19

Cabo Verde registou mais 36 pessoas infetadas com covid-19, todas na cidade da Praia, nas últimas 24 horas, elevando o acumulado a 2.583 casos, com mais uma vítima mortal desde domingo, anunciaram hoje as autoridades de saúde.

Em comunicado, o Ministério da Saúde de Cabo Verde refere que foram processadas desde domingo, nos laboratórios de virologia do país, 220 amostras (também das ilhas de São Vicente, São Nicolau e Maio), sendo que 36 deram resultado positivo para o novo coronavírus na Praia, ilha de Santiago, e todas as restantes foram negativas.

Nas últimas 24 horas foram ainda dados como recuperados 51 infetados, pelo que permanecem ativos em Cabo Verde 645 casos de covid-19, um dos quais em estado grave e ventilado, internado no Hospital Dr. Agostinho Neto, na Praia.