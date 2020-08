Actualidade

O Vitória de Setúbal entregou hoje o recurso ao impedimento de se inscrever nas competições profissionais, determinada pela Comissão de Auditoria da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), anunciou o clube sadino.

"O Vitória Futebol Clube informa que entregou, esta segunda-feira, o recurso ao Conselho de Justiça (CJ) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), no seguimento da decisão da Liga Portugal de chumbar a inscrição do clube nas competições profissionais na época 2020/21", anunciou o clube, em comunicado publicado no sítio oficial na Internet.

Depois do processo de licenciamento ter sido reprovado na quarta-feira, o emblema setubalense apresentou a sua defesa no último dos três dias úteis de prazo em que o podia fazer.