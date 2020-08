EUA/Eleições

A campanha do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, às eleições presidenciais de 03 de novembro comparou o outro candidato, Joe Biden, com Hugo Chávez, Fidel Castro e outros líderes da esquerda latino-americana, num anúncio em espanhol.

Promovido pela organização Latinos por Trump, o anúncio de 34 segundos arranca com uma intervenção em que Biden, candidato do Partido Democrata e vice-presidente de Barack Obama entre 2009 e 2017, promete ser um dos presidentes "mais progressistas" da história do país.

Esse termo serve de fio condutor para o aparecimento de sucessivos políticos latino-americanos de esquerda, começando por Hugo Chávez, líder da Venezuela entre 1998 até à sua morte, em 2013, que, no anúncio, profere a expressão "nossos governos progressistas".