O Governo dos Açores vai reorganizar a zona de testes à covid-19 no aeroporto João Paulo II, em Ponta Delgada, de modo a "agilizar" os procedimentos de testagem dos passageiros que desembarcam na ilha de São Miguel.

"Através das conversas que tem sido feitas com a ANA [gestora dos aeroportos nacionais] contamos num curto prazo ter uma nova reorganização relativamente àquela zona e ao procedimento de testagem à chegada à região", declarou o secretário da Presidência para os Assuntos Parlamentares, Berto Messias, referindo-se ao aeroporto de Ponta Delgada, principal porta de entrada nos Açores.

O governante falava aos jornalistas no final da reunião do conselho de ilha de São Miguel, que decorreu ao final do dia de segunda-feira, no concelho de Nordeste, integrada na visita de trabalho do executivo açoriano àquela ilha.