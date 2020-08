Actualidade

O saldo do Fundo Petrolífero de Timor-Leste cresceu mais de mil milhões de dólares (850,79 milhões de euros no segundo trimestre do ano, face ao trimestre anterior, informou o Banco Central de Timor-Leste (BCTL).

Com esta subida o Fundo Petrolífero de Timor-Leste totaliza agora 18,07 mil milhões de dólares (15,4 mil milhões de euros).

O relatório trimestral do Fundo Petrolífero (FP), divulgado hoje pelo Banco Central de Timor-Leste (BCTL) mostra que o retorno de investimento no período entre abril e junho ascendeu a 1,23 mil milhões de dólares (cerca de 1,05 mil milhões de euros).