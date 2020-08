Actualidade

Pelo menos nove prisioneiros morreram e seis polícias ficaram gravemente feridos durante um motim na segunda-feira numa prisão da cidade de Guayaquil, no sudoeste do Equador, informaram as autoridades.

O comandante geral da Polícia Equatoriana, Patricio Carrillo, confirmou na sua conta na rede social Twitter que o incidente provocou ainda ferimentos em mais 20 detidos, três deles com gravidade.

O motim fez "nove mortos, dois deles queimados, 20 [prisioneiros] feridos, três gravemente, [e] seis polícias feridos em estado crítico", escreveu o responsável das forças de segurança.