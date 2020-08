BES

A Associação Lesados do Sistema Bancário (ALSB) protesta hoje no Porto para exigir a devolução das poupanças perdidas na resolução do Banco Espírito Santo (BES).

Clientes bancários que se juntaram nesta associação têm vindo a organizar manifestações em que exigem as poupanças investidas no BES, argumentando que inicialmente o Banco de Portugal lhes garantiu que essas estavam protegidas por uma provisão de 1.837 milhões de euros que obrigou o BES a fazer e que passou para o Novo Banco aquando da resolução, em agosto de 2014.

Estes clientes acusam as autoridades de terem usado o dinheiro dessa provisão para pagar a outras entidades, como outros bancos a quem BES tinha dívidas.