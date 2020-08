Actualidade

O sistema de defesa antiaérea do exército sírio foi ativado na noite de segunda-feira contra ataques no sul do país reivindicados por Israel, informou a agência noticiosa oficial síria Sana.

"Às 22:40 de hoje [segunda-feira, 20:40 em Portugal], helicópteros inimigos israelitas lançaram mísseis sobre algumas das nossas posições [...] em direção a Quneitra", escreveu a agência, citando fonte militar, que deu conta apenas de "danos materiais".

O Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) também relatou "ataques israelitas" à província de Quneitra, sem precisar se houve mortes entre soldados sírios e combatentes aliados.