Actualidade

A bolsa de Lisboa abriu hoje em alta com o principal índice (PSI20) a subir 0,64% nos 4.375,61 pontos depois de ter fechado a última sessão em terreno positivo.

A bolsa de Lisboa encerrou na segunda-feira em alta, alinhada com as principais praças europeias, com o índice PSI20 a subir 1,21% para 4.347,85 pontos e a Sonae Capital a somar 36,67%.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 11 ficaram em alta, cinco em baixa e duas inalteradas. A Sonae Capital liderou os ganhos ao somar 36,67% para 0,66 euros, depois da OPA da Efanor lançada na sexta-feira.