Actualidade

A BP anunciou hoje uma perda semestral atribuída de 21.213 milhões de dólares (18.031 milhões de euros) e redução para metade dos dividendos pagos no segundo trimestre devido à contração da procura de petróleo provocada pela pandemia.

Num comunicado enviado à Bolsa de Londres, a BP afirmou que estas perdas milionárias no primeiro semestre do ano contrastam com os lucros atribuídos de 4.756 milhões de dólares (4.042 milhões de euros) obtidos no mesmo período do ano passado.

O volume de negócios total da empresa no semestre - janeiro a junho - foi de 90.730 milhões de dólares (77.120 milhões de euros), enquanto que as perdas antes de impostos nos seis meses ascenderam a 24.547 milhões de dólares (20.864 milhões de euros).