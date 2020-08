Actualidade

O furacão Isaías baixou de intensidade, passando a tempestade tropical, depois de passar pelo estado norte-americano da Carolina do Norte, anunciou hoje o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos.

O furacão atingiu o estado da Carolina do Norte, no sudeste dos Estados Unidos, na noite de segunda-feira, causando fortes chuvas e inundações e com ventos de até 140 quilómetros por hora (km/h).

O Isaías tocou terra, perto de Ocean Isle Beach, às 23:10 locais (04:10 de hoje, em Lisboa).