O Banco Best teve lucros de 1,3 milhões de euros no primeiro semestre, menos 43% do que no mesmo período de 2019, divulgou hoje.

Em comunicado, o Best indicou que, sendo um banco de natureza digital e por ter plataforma aberta de gestão de ativos, a crise pandémica e os seus efeitos nos mercados financeiros afetaram o valor dos ativos sob gestão dos clientes, que se reduziram em 1% face a período homólogo para 2.023 milhões de euros.

Já os depósitos atingiram "a marca histórica" de 682 milhões de euros, acrescentou, mais 18% face ao primeiro semestre de 2019.