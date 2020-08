Actualidade

O movimento associativo Académicas., composto pelas Associações Académicas de sete universidades, alertou na segunda-feira o Presidente da República para as dificuldades financeiras dos estudantes em pagarem os seus cursos e defendeu o investimento no ensino superior.

Em comunicado hoje divulgado, a Académicas. considera que "a aposta no ensino superior é fundamental para o sucesso do país e que grande parte da resposta está nas Universidades descentralizadas", defendendo a aplicação de uma parte significativa dos fundos de resposta à crise no ensino superior.

"Não sendo Portugal um país geograficamente extenso, vive, ainda assim, muitas assimetrias" referem as associações de estudantes das Universidades de Aveiro, Algarve, Beira Interior, Coimbra, Évora, Minho e Trás-os-Montes e Alto Douro, defendendo que uma parte significativa da aplicação dos fundos de resposta à crise deve apoiar o Ensino Superior, de forma a potenciar a descentralização e fortalecer um território mais capaz no seu todo.