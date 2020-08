Covid-19

Quarenta e quatro pessoas de um lar do Porto, das quais 34 utentes e 11 profissionais, estão infetadas com covid-19, registando-se quatro internamentos, disse hoje à Lusa fonte da Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN).

A mesma fonte indicou que "foram testados" todos os utentes e profissionais do lar, num total de "225 pessoas (109 utentes e 116 profissionais)", mas não soube precisar se é já conhecida a totalidade dos resultados aos rastreios.

De acordo com a ARNS, foi na quarta-feira que surgiu o registo do primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus na residência sénior Montepio da Rua do Breiner, no Porto.