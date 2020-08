Alfa/Acidente

Um dos três feridos do acidente de comboio em Soure que continuam internados nos Hospitais da Universidade de Coimbra deverá ter alta médica ainda hoje, adiantou à agência Lusa fonte hospitalar.

De acordo com o gabinete de relações públicas do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), trata-se de uma mulher, que era o ferido menos grave destes três e que durante a tarde de segunda-feira foi transferida da Unidade de Cuidados Cirúrgicos Intermédios (UCCI) para a Cirurgia C.

Apesar de manter "prognóstico reservado", a outra mulher internada está "estável e com melhorias", tendo sido também transferida da UCCI para a Cirurgia C.