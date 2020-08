Actualidade

A União Europeia (UE) registou em 2019 um excedente de 1,1 mil milhões de euros no comércio externo de automóveis elétricos e híbridos elétricos, com as exportações a subirem 54% face a 2018, divulgou hoje o Eurostat.

De acordo com o gabinete estatístico da UE, as exportações de automóveis elétricos e híbridos elétricos, que podem ser conduzidos em combinação com um motor a gasolina ou gasóleo, valeram no ano passado 8,2 mil milhões de euros.

Por seu lado, as importações para a UE de carros elétricos e híbridos elétricos valeram 7,1 mil milhões de euros, resultando num excedente comercial de 1,1 mil milhões de euros.