Actualidade

O ex-guarda-redes Iker Casillas confirmou hoje o fim da sua carreira no futebol profissional, deixando vários agradecimentos, entre os quais ao FC Porto, no qual esteve cinco temporadas.

"Hoje é um dos dias mais importantes e, também mais difíceis, da minha vida desportiva: chegou o momento de dizer adeus", referiu Casillas, que não joga desde maio de 2019, quando sofreu um enfarte num treino do FC Porto.

Numa longa carta publicada nas redes sociais, com os símbolos de Real Madrdid, FC Porto e da Federação Espanhola de Futebol, o ex-futebolista, de 39 anos, lembrou que o seu "percurso no mundo do futebol começou há 30 anos".