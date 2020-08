Actualidade

O treinador do Belenenses SAD, Petit, renovou o vínculo contratual com a formação da I Liga portuguesa de futebol, anunciou hoje o presidente Rui Pedro Soares, acompanhado do técnico, em conferência de imprensa virtual.

"Já há muitos meses que tínhamos falado que era determinante que pudesse prosseguir o bom trabalho que tinha feito e assim foi. Vamos ter o treinador que sempre quisemos, a começar um novo ciclo aqui, e esperamos ser tão felizes como fomos nesta dificílima segunda volta, na qual, com todo o mérito e brilhantismo, conseguimos alcançar os objetivos", expressou Rui Pedro Soares.

Sem ser revelada a duração do contrato, Petit realçou a "satisfação enorme em dar continuidade" ao trabalho desenvolvido desde janeiro, quando substituiu Pedro Ribeiro no cargo, e espera que a próxima temporada do Belenenses SAD seja "melhor que esta".