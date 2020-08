Actualidade

O deputado pró-democracia Sulu Sou criticou hoje uma proposta para substituir "os nomes colonialistas" das ruas de Macau, considerando-a "satírica e rídicula" e alertando para o perigo de destruir um "património único" no mundo.

Na origem da intervenção do deputado está uma proposta de um vogal do Conselho Consultivo do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), feita em 15 de julho, defendendo que os nomes das ruas do território deveriam ser submetidos a consulta pública, uma sugestão feita à margem da ordem do dia, que não mereceu nessa altura comentários àquele órgão, de acordo com a imprensa local.

Aquele membro do Conselho Consultivo do IAM propôs que os nomes das ruas de Macau, com grafia em português e chinês, fossem alterados, "porque carregam a história da humilhação do povo chinês".