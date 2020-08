Caxemira indiana

As autoridades indianas impuseram hoje o recolher obrigatório na parte que controlam de Caxemira, um dia antes do primeiro aniversário da controversa decisão da Índia da revogação da autonomia da região disputada.

Shahid Iqbal Choudhary, da administração civil, disse que a medida é imposta na principal cidade da região, Srinagar, devido a informações sobre protestos planeados por grupos anti-Índia para assinalar o dia 5 de agosto como um "dia negro".

Desde as primeiras horas da manhã, veículos policiais com megafones percorrem as ruas de Srinagar ordenando aos residentes que permaneçam em casa.