Actualidade

Dezassete pessoas, incluindo oito crianças, morreram devido a inundações na província de Marib, no norte do Iémen, disseram hoje as autoridades de saúde do país, já devastado pela guerra.

As inundações são frequentes nesta época do ano no Iémen, o país mais pobre da península arábica e que enfrenta a pior crise humanitária do mundo, segundo a ONU.

"Dezasseis pessoas afogaram-se e outra morreu após ser atingida por um raio", referiram as autoridades locais de saúde, em comunicado.