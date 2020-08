Actualidade

As bolsas de Nova Iorque abriram hoje mistas, com o índice Nasdaq a manter a tendência positiva com que encerrou a sessão de segunda-feira e os restantes a abrir em queda.

Pelas 15:00 (hora de Lisboa), o índice tecnológico Nasdaq valorizava-se 0,18% para os 10.922,43 pontos, ao passo que o Dow Jones perdia 0,05% para 26.650,55 pontos.

O índice alargado Standard and Poor's (S&P) perdia 0,04%, para 3.293,22 pontos.