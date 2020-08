Covid-19

Moçambique registou hoje a 15.ª morte de um paciente com covid-19 e mais 56 novas infeções, elevando o total para 2.029, anunciou o Ministério da Saúde.

A vítima, de 78 anos, é de nacionalidade moçambicana e deu entrada na unidade de cuidados intensivos de um hospital privado na Cidade de Maputo no dia 29 de julho, tendo falecido na segunda-feira, no mesmo dia em que se conheceu o resultado da sua testagem, refere-se num comunicado do Ministério da Saúde.

"[Ele] tinha um quadro clínico grave, sofrendo de outras doenças", acrescenta o comunicado.