Covid-19

O turismo no interior tem registado uma maior procura em relação a 2019, devido à pandemia da covid-19, afirmou hoje a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques.

Em contraciclo com os indicadores nacionais, o turismo no interior tem registado "uma procura muito relevante", "ultrapassando os valores registados no ano passado", disse Rita Marques, que falava à agência Lusa à margem de uma cerimónia em Coimbra.

De acordo com a governante, a procura turística, a nível nacional, diminuiu no contexto da pandemia, mas registam-se aumentos na procura do turismo da natureza, seja no Minho, Trás-os-Montes, Centro ou Alentejo.