Covid-19

O preço do ouro atingiu na sessão de hoje um novo recorde, excedendo pela primeira vez a marca simbólica de 2.000 dólares por onça, devido à incerteza nos mercados causada pelo impacto económico da pandemia de covid-19.

A marca acima dos 2.000 dólares ocorreu por volta das 16:15 GMT (17:15 em Lisboa), antes de recuar um pouco para 1.995 dólares cerca das 16:50 GMT (17:50 em Lisboa), segundo a AFP.

O preço do metal precioso continua a subir desde o início do ano, tendo aumentado em mais de 30%, beneficiando da sua condição de 'porto seguro' num mercado apreensivo por muitas incertezas devido à pandemia do coronavírus.