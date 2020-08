Actualidade

Duas fortes explosões sucessivas sacudiram Beirute hoje, causando número ainda indeterminado de mortos e feridos, semeando o pânico e causando um enorme cogumelo de fumo no céu da capital libanesa, disseram as autoridades.

A origem das explosões, que partiram as janelas de muitas casas e lojas, ainda não são conhecidas e as autoridades confirmaram apenas que a explosão ocorreu no porto de Beirute, fazendo número indeterminado de mortos e de feridos, sem dar mais pormenores.

"Senti-me como se estivesse perante um terramoto e depois ouvi uma explosão, seguida de outra, que abriram as janelas. Foi mais forte do que a explosão que matou Rafik Hariri", disse uma habitante da cidade, referindo-se ao atentado à bomba, em 2015, que vitimou um conhecido homem de negócios libanês.