Covid-19

Angola registou nas últimas 24 horas mais 64 infeções por covid-19 e uma morte, bem como 27 doentes recuperados, segundo a diretora nacional de Saúde Pública, Helga Freitas.

No total, Angola soma agora 1.344 casos, incluindo 503 recuperados e 59 mortos.

Dos 64 novos casos, 58 são de Luanda, 4 da província do Cunene e um da província do Bié, com idades entre os três e os 78 anos, 53 do sexo masculino e 23 feminino.