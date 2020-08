Actualidade

A ministra da Agricultura designou hoje, em regime de substituição, Susana Pombo como diretora-geral de Alimentação e Veterinária, na sequência da demissão de Fernando Bernardo.

"A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, designou, hoje, em regime de substituição, a mestre Susana Isabel Ferreira Guedes Pombo, para exercer as funções de Diretora-Geral de Alimentação e Veterinária", anunciou, em comunicado, o Governo.

No final de julho, o diretor-geral de Alimentação e Veterinária, Fernando Bernardo, no cargo desde 2016, apresentou a sua demissão, que foi aceite pelo Ministério da Agricultura, após o primeiro-ministro, António Costa, ter criticado o trabalho da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), na sequência do incêndio que atingiu abrigos de animais em Santo Tirso, no distrito do Porto.