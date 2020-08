Actualidade

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital disse hoje à Lusa que quer o Banco Português de Fomento a funcionar no final do ano, depois da sua criação ter sido aprovada pela Comissão Europeia.

"O nosso objetivo é termos o Banco de Fomento plenamente operacinal no final do ano, e para ser um protagonista daquilo que vão ser as necessidades muito importantes de financiamento que vamos ter durante o próximo ano, para apoiar um processo de retoma que queremos muito vigoroso", disse Pedro Siza Vieira à Lusa no Ministério da Economia e Transição Digital, em Lisboa.

O governante considerou o dia de hoje como "importante" para Portugal, dada a aprovação, por parte da Comissão Europeia, da criação do Banco Português de Fomento (BPF), no âmbito dos auxílios de Estado.