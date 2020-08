Actualidade

A espanhola Oppidum Capital subscreveu 22.368.267 ações no aumento de capital da EDP, num investimento de cerca de 73,82 milhões de euros, foi hoje comunicado ao mercado.

De acordo com o comunicado divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Oppidum Capital subscreveu na terça-feira 22.368.267 ações, por um preço médio ponderado de 3,30 euros por ação, num valor total da operação de 73.815.281 euros.

A espanhola Oppidum Capital é a segunda maior acionista da EDP, depois da China Three Gorges - com 7,19% do capital, de acordo com a estrutura acionista no 'site' do grupo.